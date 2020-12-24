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Yeni yılda küçük şehirlerde trafik sigortası 169 lira daha ucuz

Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lirada kalacak. En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lirayla yıla başlayacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olacak. Rahim Ak'ın haberi

Yeni yılda il il trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.

İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA

Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek. İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi. Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.

EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE

En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek. En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE YENİ KAYDOLACAK OTOMOBİLİN TRAFİK SİGORTAS 1.626 LİRA OLACAK

İlOCAK 2021 SİGORTA PRİMİ
Adana1.518
Adıyaman1.457
Afyonkarahisar1.472
Ağrı1.472
Amasya1.472
Ankara1.580
Antalya1.503
Artvin1.488
Aydın1.457
Balıkesir1.472
Bilecik1.488
Bingöl1.518
Bitlis1.488
Bolu1.488
Burdur1.457
Bursa1.580
Çanakkale1.457
Çankırı1.472
Çorum1.488
Denizli1.503
Diyarbakır1.503
Edirne1.472
Elazığ1.488
Erzincan1.488
Erzurum1.534
Eskişehir1.518
Gaziantep1.488
Giresun1.503
Gümüşhane1.488
Hakkâri1.457
Hatay1.457
Isparta1.457
İçel (Mersin)1.488
İstanbul1.626
İzmir1.534
Kars1.457
Kastamonu1.457
Kayseri1.534
Kırklareli1.472
Kırşehir1.488
Kocaeli1.580
Konya1.503
Kütahya1.457
Malatya1.503
Manisa1.472
Kahramanmaraş1.472
Mardin1.457
Muğla1.457
Muş1.488
Nevşehir1.472
Niğde1.472
Ordu1.518
Rize1.518
Sakarya1.518
Samsun1.518
Siirt1.488
Sinop1.457
Sivas1.488
Tekirdağ1.518
Tokat1.457
Trabzon1.518
Tunceli1.457
Şanlıurfa1.457
Uşak1.472
Van1.472
Yozgat1.472
Zonguldak1.488
Aksaray1.488
Bayburt1.503
Karaman1.472
Kırıkkale1.503
Batman1.488
Şırnak1.472
Bartın1.472
Ardahan1.457
Iğdır1.488
Yalova1.534
Karabük1.518
Kilis1.457
Osmaniye1.457
Düzce1.518

İŞTE YENİ YILDA İL İLE VE AY AY TRAFİĞE YENİ KAYIT EDİLECEK 4.BASAMAK TRAFİK SİGORTASI TUTARLARI

(Sigorta primleri)1/20212/20213/20214/20215/20216/20217/20218/20219/202110/202111/202112/2021
İlOCAK 2021ŞUBAT 2021MART 2021NİSAN 2021MAYIS 2021HAZİRAN 2021TEMMUZ 2021AĞUSTOS 2021EYLÜL 2021EKİM 2021KASIM 2021ARALIK 2021
Adana1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Adıyaman1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Afyonkarahisar1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Ağrı1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Amasya1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Ankara1.5801.5961.6121.6281.6441.6601.6771.6941.7111.7281.7451.763
Antalya1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Artvin1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Aydın1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Balıkesir1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Bilecik1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Bingöl1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Bitlis1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Bolu1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Burdur1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Bursa1.5801.5961.6121.6281.6441.6601.6771.6941.7111.7281.7451.763
Çanakkale1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Çankırı1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Çorum1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Denizli1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Diyarbakır1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Edirne1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Elazığ1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Erzincan1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Erzurum1.5341.5491.5651.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.6941.711
Eskişehir1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Gaziantep1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Giresun1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Gümüşhane1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Hakkâri1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Hatay1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Isparta1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
İçel (Mersin)1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
İstanbul1.6261.6421.6581.6751.6921.7091.7261.7431.7611.7781.7961.814
İzmir1.5341.5491.5651.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.6942.567
Kars1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Kastamonu1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Kayseri1.5341.5491.5651.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.6941.711
Kırklareli1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Kırşehir1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Kocaeli1.5801.5961.6121.6281.6441.6601.6771.6941.7111.7281.7451.763
Konya1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Kütahya1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Malatya1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Manisa1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Kahramanmaraş1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Mardin1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Muğla1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Muş1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Nevşehir1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Niğde1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Ordu1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Rize1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Sakarya1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Samsun1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Siirt1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Sinop1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Sivas1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Tekirdağ1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Tokat1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Trabzon1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Tunceli1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Şanlıurfa1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Uşak1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Van1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Yozgat1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Zonguldak1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Aksaray1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Bayburt1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Karaman1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Kırıkkale1.5031.5181.5331.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6601.677
Batman1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Şırnak1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.643
Bartın1.4721.4871.5021.5171.5321.5481.5631.5791.5941.6101.6261.396
Ardahan1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Iğdır1.4881.5031.5181.5331.5481.5641.5791.5951.6111.6271.6431.660
Yalova1.5341.5491.5651.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.6941.711
Karabük1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694
Kilis1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Osmaniye1.4571.4721.4861.5011.5161.5311.5471.5621.5781.5941.6101.626
Düzce1.5181.5341.5491.5641.5801.5961.6121.6281.6441.6611.6771.694

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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