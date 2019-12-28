AA

Vergi tahsilat uygulamalarında, yeni yılla birlikte önemli değişiklikler gerçekleştirilecek. Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı değişiklikle, 1 Ocak'tan itibaren vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

Kredi kartıyla tahsil edilmesi uygun bulunan gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, veraset ve intikal vergisi gibi borçların belirlenen kamu ve özel bankalar vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

- Vergide e-belge dönemi başlayacak

1 Ocak ve sonrasındaki dönemlerde mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesi zorunlu olacak. Bazı mükellefler ise brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapacak. Bu kapsamda, kağıt ortamında verilen belgeler yerine e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-bilet gibi uygulamalara geçilecek.

BEYANNEMELER BİRLEŞİYOR

Uzun süredir uygulaması ertelenen muhtasar ve aylık prim hizmet beyannamelerinin birleşmesi uygulaması da 1 Ocak 2020'den itibaren başlayacak. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesi ve tek beyanname verilmesi sağlanacak.

VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE DOLUYOR

Öte yandan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre de 31 Aralık'ta dolacak. Uygulamayla, yurt dışındaki para, altın döviz, menkul kıymet gibi varlıkların 31 Aralık'a kadar Türkiye'deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde, bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesi imkanı tanınmıştı. Varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilebiliyor.

Bazı yeni vergi düzenlemeleri de yeni yılda hayata geçecek.

Otel, motel, misafirhane, pansiyon tatil köyleri, kamping alanları Nisan 2020'den itibaren konaklama vergisine tabi tutulacak.

Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenirken 500 bin liranın üzerinde elde edilen vergilerde gelir vergisi oranı yüzde 35 yerine yüzde 40 olarak uygulanacak. Böylece daha çok kazanandan daha çok vergi alınması hedefleniyor.

Değerli konut vergisinin yeniden düzenlenmesi beklenirken dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak.

Ressam, heykeltıraş ve yazar gibi eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. Yeni dönemde spor hakemlerine ödenen ücretler vergiye tabi olacak. En üst liglerdeki sporcu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.