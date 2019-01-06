7-11 Ocak haftasında piyasalar bu verileri izleyecek

İşte bu hafta piyasaların izleyeceği veriler:
7 OCAK PAZARTESİ
ABD'de açıklanacak Kasım ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri izlenecek. Her iki veri de Türkiye Saati ile (TSİ) 18:00'de duyurulacak.
8 OCAK SALI
Aralık ayı Hazine nakit bütçe verileri saat 17:00'de duyurulacak. Nakit bütçe verileri 15 Ocak'ta açıklanacak merkezi bütçe verilerinin önemli bir göstergesi. Kasım ayında 4.3 milyar TL fazla veren nakit dengesi yıllık yüzde 23 düşmüştü.
FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARI AÇIKLANACAK
9 OCAK ÇARŞAMBA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları TSİ 22:00'de açıklanacak.
ÇİN'İN ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLACAK
10 OCAK PERŞEMBE
Çin'in aralık ayı enflasyon verileri Türkiye Saati ile 4:30'da duyurulacak. Çin'den son dönemde gelen olumsuz veriler küresel büyüme endişelerini artırıyor.
Yurtiçinde saat 10:00'da 28 Aralık – 4 Ocak haftasındaki yabancı portföy hareketleri açıklanacak. 2018 yılında hisse senedi piyasasında net 858 milyon dolar yabancı çıkışı yaşanırken, tahvil piyasasında 505 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların bono stoku içerisindeki payı ise 2018 yılını yüzde 15.3 seviyesinde tamamladı.
Saat 14:30'da 28 Aralık – 4 Ocak haftasının para ve banka istatistikleri belli olacak.
KASIM AYI CARİ İŞLEMLER DENGESİ BELLİ OLACAK
11 OCAK CUMA
Kasım Ödemeler Dengesi verileri saat 10:00'da açıklanacak. Kasım ayında cari işlemler dengesinin 1 milyar dolar civarında fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler açığının yılsonunda ise 30 milyar doların altına düşeceği tahmin ediliyor.
MERKEZ YILIN İLK BEKLENTİ ANKETİNİ AÇIKLAYACAK
TCMB yılın ilk beklenti anketini saat 14.00'te duyuracak. Ocak ayı Beklenti Anketi'nde 2019 yılı makro büyüklükleri, 2020 yılı görünümüne ilişkin tahminler ve orta vadeli enflasyon bekleyişleri takip edilecek. Beklenti anketi 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Para politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentiler konusunda da bilgi verecek.
Hafta ABD'de enflasyon rakamıyla tamamlanacak. Aralık ayı verisi saat 16.30'da açıklanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.