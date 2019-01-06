7-11 Ocak haftasında piyasalar bu verileri izleyecek

İşte bu hafta piyasaların izleyeceği veriler:



7 OCAK PAZARTESİ



ABD'de açıklanacak Kasım ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri izlenecek. Her iki veri de Türkiye Saati ile (TSİ) 18:00'de duyurulacak.



8 OCAK SALI



Aralık ayı Hazine nakit bütçe verileri saat 17:00'de duyurulacak. Nakit bütçe verileri 15 Ocak'ta açıklanacak merkezi bütçe verilerinin önemli bir göstergesi. Kasım ayında 4.3 milyar TL fazla veren nakit dengesi yıllık yüzde 23 düşmüştü.

FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARI AÇIKLANACAK

9 OCAK ÇARŞAMBA



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları TSİ 22:00'de açıklanacak.





ÇİN'İN ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLACAK



10 OCAK PERŞEMBE



Çin'in aralık ayı enflasyon verileri Türkiye Saati ile 4:30'da duyurulacak. Çin'den son dönemde gelen olumsuz veriler küresel büyüme endişelerini artırıyor.



Yurtiçinde saat 10:00'da 28 Aralık – 4 Ocak haftasındaki yabancı portföy hareketleri açıklanacak. 2018 yılında hisse senedi piyasasında net 858 milyon dolar yabancı çıkışı yaşanırken, tahvil piyasasında 505 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların bono stoku içerisindeki payı ise 2018 yılını yüzde 15.3 seviyesinde tamamladı.



Saat 14:30'da 28 Aralık – 4 Ocak haftasının para ve banka istatistikleri belli olacak.



KASIM AYI CARİ İŞLEMLER DENGESİ BELLİ OLACAK



11 OCAK CUMA



Kasım Ödemeler Dengesi verileri saat 10:00'da açıklanacak. Kasım ayında cari işlemler dengesinin 1 milyar dolar civarında fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler açığının yılsonunda ise 30 milyar doların altına düşeceği tahmin ediliyor.

Cari işlemler hesabı ağustos ve eylülden sonra ekim ayında da fazla vermişti.

MERKEZ YILIN İLK BEKLENTİ ANKETİNİ AÇIKLAYACAK

TCMB yılın ilk beklenti anketini saat 14.00'te duyuracak. Ocak ayı Beklenti Anketi'nde 2019 yılı makro büyüklükleri, 2020 yılı görünümüne ilişkin tahminler ve orta vadeli enflasyon bekleyişleri takip edilecek. Beklenti anketi 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Para politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentiler konusunda da bilgi verecek.



Hafta ABD'de enflasyon rakamıyla tamamlanacak. Aralık ayı verisi saat 16.30'da açıklanacak.















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