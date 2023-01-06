BİRAYA 3 ŞARABA 4,3 LİRA ZAM: 70'LİK RAKI ise 410 LİRA

ÖTV yüzde 22,28 artınca bira fiyatı 3 lira zamlanarak 50 cl'lik bir kutu bira fiyatı 28 liradan 31 liraya çıktı. Şarap fiyatı da 4,3 lira yükselerek 114.3 liraya ulaştı. Biranın ÖTV tutarı şu anda 4,40 liradan 5,39 liraya ulaştı. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakamı alkol derecesi olan 5 ile çarpıyoruz. Tabii bu fiyata bir de KDV ekleyeceğiz. Verginin vergisi mi olur demeyin. Aynen öyle oluyor. Taze şarapta ise vergi 26,51 lira oldu. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 75 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 4.3 lira oluyor. 360 lira olan 70'lik rakı fiyatı 410, 379 lira olan cin fiyatı 423 ve 525 lira olan viski fiyatı ise 570 liraya ulaşacak.