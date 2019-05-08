Yaz sıcaklarında yenmeyen sıcak ana yemeklerin yerini Ege’nin esintilerini taşıyan zeytinyağlılar aldı. Zeytinyağlı sebze yemekleri menünüzde zeytinyağlı biber dolması varsa bugünkü tarifimiz tam size göre. Peki pirinç ile yapılan zeytinyağlı biber dolması kaç kalori? Diyette dolma yenir mi? İşte zeytinyağlı dolma tarifimiz ve kalorisi…

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI KAÇ KALORİ?

Zeytinyağlı biber dolmasının bir tanesi ortalama 273 kaloridir. Zeytinyağlı yemekler diyette olanların ilk tercihi olsa da dolmanın içinde pirinç olduğu için dikkatli tüketilmelidir. Yani diyette olanlar hem porsiyonlarını küçük tutmalı hem de zeytinyağlı biber dolmasının yanında ekmek yememeli.

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

5 adet dolmalık biber

1 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 adet domates

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz ve nane

1 çay kaşığı kimyon ve yenibahar

1,5 su bardağı su

2 kaşık zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Biberleri ve domatesi yıkayarak zeytinyağlı biber dolması tarifine başlayabilirsiniz. Ardından dolmalık biberlerin kafalarına basarak içini boşaltın. Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun, üzerine fıstıkları ekleyip onları da kavurun. Kuş üzümünü sıcak suda bekleterek biraz şişmelerini sağlayın. Ardından soğanlı karışıma yıkanmış pirinç, nane, kimyon,yenibahar ve tuzu ekleyip karıştırın. Son olarak kuş üzümünü ekleyin. Üzerine yarım su bardağı sıcak su döküp ocağın altını kapatın. Yaklaşık 5 dakika soğuyan iç harcınız ile biberleri doldurun. Pirinçlerin şişeceğini hesaba katarak 1,5 parmak boşluk bırakın. Biberleri doldururken iç malzemeyi sıkıştırmamaya özen gösterin. Son olarak dilimlenmiş domatesler ile dolmaların ağzını kapayın ve tencereye dik bir şekilde dizi. 1 su bardağı su ile 1 kaşık zeytinyağını tencerenin kenarından dökün. Biberler pişerken oynamasın diye ağızlarına minik bir tabak koyabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra dolmalarınızı soğumaya bırakın. Zeytinyağlı olduğu için ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…