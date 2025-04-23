Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde çalışma | Son dakika haberleri

        Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde çalışma

        İstanbul'da D-100 karayolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması dolayısıyla Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 01:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde çalışma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan duyuruda, "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Bazı sürücülerin araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları gözlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #haberler
        #D-100 Karayolu
        #metrobüs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        IMF Araştırma Direktörü: 80 yıllık sistem sıfırlanıyor
        IMF Araştırma Direktörü: 80 yıllık sistem sıfırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"