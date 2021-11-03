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Yeniden değerleme oranı yüzde 36.2

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir karar almazsa vergi, ceza ve harçlar 2022'de bu oranda artacak

Yeniden değerleme oranı yüzde 36.2
HABERTURK.COM

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yıllık ÜFE, yani yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu. Dolayısıyla vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda 2022'de yüzde 36.2'lik artış yaşanacak.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ VAR

Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olmuştu.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor.

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