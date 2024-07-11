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        Yeniden kurulan SHP'nin genel başkanı belli oldu

        Bir dönem Türk siyasetine yön veren Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), 28 Haziran'da yeniden kurularak siyasi hayatına başladı. Partinin kurucular kurulu, genel başkanlığa film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik'in seçildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:12
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        Yeniden kurulan SHP'ye sinemacı başkan
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        Bir dönem Türkiye siyasetine yön veren Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), 28 Haziran'da yeniden kuruldu.

        Partinin başına film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik'in seçildiği duyuruldu.

        SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Partimizin genel başkanlığına, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.

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        Açıklamada ayrıca, partinin yıllar sonra yeniden Türk siyaset sahnesinde yer almasının bazı kesimleri rahatsız ettiği, günlerdir partiye ve Kurucular Kurulu üyelerine baskı yapıldığı kaydedildi.

        KONGRE EYLÜL AYINDA

        Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.

        Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Hiçbir siyasi partiyi bölmek, desteklemek ya da kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bizler, bu millete yeni bir yol açmak istiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız merhum Erdal İnönü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir."

        SHP'Yİ YENİDEN KURAN İSİMLER

        Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu:

        "Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

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