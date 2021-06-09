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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları yanıtladı. İttifakla ilgili olarak konuşan Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı konusunda ortak aday olabilir ama seçilirse ne yapacağı konusunun ittifakla ortaya konulması lazım. Milli Görüş geleneğinin çok önemli ilkeleri, kırmızı çizgileri var. Bunu Ahmet mi, Mehmet mi uygulamış çok önemli değil. Bir siyasi parti başkanı potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Gerekirse biz de tabii ki aday oluruz. En güzeli tek başınıza girmek. Her türlü ittifakın avantajları kadar dezavantajları olur. İttifak daha ziyade milletvekili seçimlerinde oluyor. Biz bakan olalım, milletvekili olalım, Meclis'e girelim diye yola çıkmadık. Milletin derdine derman olacak bir ittifak çıksın ki biz de olalım. Mutlaka paylaşımda adaleti hakim kılacak, önce millet anlayışıyla hareket edecek, kaynakları, nimetleri adil bir şekilde kullanacak, üretimi, istihdamı uygulayacak bir Milli Görüş geleneği gelmesi lazım" İfadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"PARTİMİZE ÜYE SAYISI NEREDEYSE 300 BİNİ BULDU"

Milli Görüş tarihine baktığımızda bu durumu görüyoruz. Medya ambargosu her zaman vardı. 90 yılında merhum Erbakan hocamızın konuşması var. Diyor ki, 'yüzde 9 oy aldık bizden haber vermiyorsunuz'. 92'de Meclis'te genel kurulda kameremana kızıyor. Çekiyormuş gibi yapıp da bizi çekmiyor musun diye. Maalesef 50 senelik Milli Görüş tarihinde yaşadığımız bir olay. Biz genel kurulumuzu çok büyük yaptık. 40 binin üzerinde insanla yaptık, o zaman pandemi yoktu. 900'e yakın ilçede teşkilat kurduk. Bizim üyelerimiz resmi olarak 130 bini aştı. Elimizde 150 bine yakın ıslak imzalı formlar var. Neredeyse 300 bin olmuş. Bugün İYİ Parti'nin üyesi 350 bine yeni yaklaştı. Biz 526 ilçe, 65 il kongresi yapmışız. Kurulduktan sonra 11 ay geçmiş, bugünkü şartlarda büyük kongresini yapmışız.

"SANDIK TEŞKİLATLANDIRMAMIZI HIZLANDIRDIK"

Görüştüğümüz kamuoyu araştırması yapan kurumlar var. Seçimden uzak bir tarihte anket yaptırmak sağlıklı olmayabilir. Önümüzdeki aylar en uygun zaman, yaptırıp göreceğiz. Sandık müşahitleri çalışmamız var. Türkiye'de 200 bin sandıktan 95 bin pilot sandık belirledik. Bu noktada 50 bine yakın baş müşahitlerimizi belirledik. Tabana, seçmene yönelik sandık teşkilatlanmasını hızlandırdık. Bizim hedefimiz üye sayımızı 500 bine çıkarmak.

"HDP'NİN KAPATILMASI PKK'NIN İŞİNE YARAR"

Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil. HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz. Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele' edelim diyecek. Hükümetin çelişkeli bir tavrı var. Çözüm süreci ve sayın Öcalan süreci vardı biliyorsunuz. Arkasından çatışma dönemi ve HDP'nin terörle ilişkili olduğu söylendi.

"BU KADAR NASIL OY ALIYOR BUNU ÇALIŞMAK LAZIM"

Arkasından Abdullah Öcalan'ın kardeşi televizyona çıkarıldı. Şimdi tekrar terörist oldu. Bu zigzaglar çelişki. 'Refah Partisi kapatıldı, az bile oldu' diyenler şimdi 'aman efendim HDP niye kapatılıyor' diyor, Avrupa'da da bu çelişkiler var. HDP'li milletvekinin milletvekilliği düşürülüp Meclis'ten çıkarıldı diye tepki gösterenler Merve Kavakçı Meclis'ten çıkarılırken 'Evet çıkarılması gerekerdi' diyen kesimler var. Bu PKK'nın ekmeğine yağ sürmenin yanında HDP'ye gönül verenlerin daha da motive olmasına sebep olabilir. İlk çıktıklarında yüzde 3-4 bandındaydı oyları, şimdi yüzde 13-14'e geldi. Oranın inançlarıyla, kültürüyle çelişkili olan bir yapı nasıl bu kadar oy alabiliyor, bunu çalışmak lazım.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU HALKININ BİZE İLGİSİ VAR"

O bölge Milli Görüş açısından çok münbit. O bölgenin meşru taleplerini Milli Görüş savundu. Erbakan hocamızın o bölge insanına yaklaşımı unutulmuyor. O bölgede yapılmış hangi sanayi tesisine baksanız MSP yapmış. Çiftçiye verilen imkanlar, refah seviyesinin arttırılması. Bölge halkı Yeniden Refah Partisi'ne çok büyük ilgi duyuyor. Biz orada batıya göre daha fazla başarı göstereceğimize inanıyoruz. Hakkari, Şırnak'ta en başarılı olduğumuz teşkilatlarımız var. Üye kaydı performansı en ileri seviyede. Pandemi yasaklarının kalkmasıyla bölgede çalışma yapacağız.

"GERİSİ BİZİM PERFORMANSIMIZA KALIYOR"

Seçmenin gözünde çok güzel bir konumumuz olduğunu ifade edebilirim. Buna diğer partinin mensupları, teşkilatları da şahit. Kime gitsek, Erbakan, Refah Partisi, Milli Görüş dediğimiz zaman, "54. hükümet döneminde aldığımız maaş zamlarıyla hala ayaktayız, o dönemdeki bolluk bereketi unutmuyoruz" diyorlar. Büyük bir teveccüh var. Gerisi bizim performansımıza, çalışmamıza kalıyor. Bu başlangıç için büyük avantaj.

"HİÇBİR İTTİFAKA UZAK YA DA YAKIN DEĞİLİZ"

Seçime daha zaman var. Türkiye'de konjonktür sürekli değişiyor. Sedat Peker videoları kimin aklına gelirdi. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış deme noktasındayız. Hiçbir ittifaka uzak ya da yakın değiliz. Hepsine eşit mesafedeyiz. Milli Görüş belgemiz var, ağır sanayi hamlesi, 94 belediyeciliği ortada. Bizim iş bitirme belgemiz var, diğerleri ile bizi karıştırmayınız diye hep söylüyoruz.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRMALI"

İddialar çok ciddi iddialar, görmezden gelinmesi mümkün değil. İddia edilen kişiler devletin en kritik noktasında olan kişiler. Biz bunun üzerine yatalım, görmezden gelelim demek mümkün değil. Temkinli yaklaşmak lazım. Ama anlatılan olayların çok büyük tarafı doğru olduğu da muhatapları tarafından doğrulanıyor. Kıbrıs, marina olayları gibi. Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokacak alanlar var. Suriye'ye, El Nusra'ya silah gönderilmesi. Suç örgütü liderinin her dediğine inanmayacağız ama sayın Cumhurbaşkanımızın savcıları göreve çağırmasını bekleriz. Suç işlenmişse en yakınımız da olsa, AK Partili de olsa ortaya çıksın. Yargı ve siyaset töhmet altında kalmasın.

"BU İDDİALARIN MUTLAKA İNCELENMESİ LAZIM"

Böyle bir durum Türkiye düşmanı dediklerinizin ekmeğine yağ sürüyor, FETÖ'cüler bayram ediyor. 10 bin dolar milletvekiline mi veriliyormuş? Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Soylu'ya 'kimmiş bu milletvekili' diye sorsun. Kolombiya'da 'ne adresiymiş' bu densin. Ama bu görünmezden gelinmeye çalışıyor. Daha da çok şüphe çekiyor. İddiaların muhataplarının töhmet altında kalmasına yol açıyor. Sayın İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiaları var. En son KİPTAŞ'la ilgili iddiaları var. Bunların hepsinden rahatsız olunup, niye töhmet altında kalalım, yalansa seni müfteri ilan edeceğiz demeli. Ankara'da Mamak belediye meclis üyesi hanım istifa edip, yolsuzluk iddialarında bulunuyor. Bunların üzerini örtmek daha büyük şüphe çekiyor. Bunların mutlaka incelenmesi lazım. Meclis'te araştırma komisyonu kurulması önerisi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

"OPERASYON YAPILIYORSA ADIM ATARAK BU OYUNU BOZUN"

AK Partili biri çıkıp 'bunu kendimiz içinde çözelim, Meclis'i meşgul etmeyelim' demesi nasıl bir ifadedir? Bir ailenin babası 'Bizim oğlan bir hırsızlık yapmış mahkemeyi oyalamayalım, kendi içimizde halledelim' demesi gibi bir şey. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu yapılmadığı zaman çamur at izi kalsın diye Türkiye düşmanı da çıkacak, FETÖ'cüsü de çıkacak. Nasıl her vatandaş dava açmakta özgürse, gidip açarsınız. Vakalar incelenir, delil olmayınca dava düşer. Savcılarımız görevini yapsın, gerçekler ortaya çıksın. İddialar çok önemli. İddiaların içeriği çok korkunç. Kamuoyunda çok büyük bir beklenti oluştu. 9 video 150 milyonu buldu. Size operasyon yapılıyorsa, adım atarak onların oyununu bozmanız lazım.

"BU SIKIŞIKLIKTA SEÇİMDEN BAŞKA ÇARE YOK"

Erken seçim yapılmalı diye düşünüyoruz. 2022 yılı yazında olabilir diye öngörülerimiz var. Ekonomik sıkıntıların üzerine pandeminin de girmesiyle halkın dayanacak gücünün kalmaması, yönetim değişikliğini istemesi diğer sebep. Hükümet dış borç sıkıntısı var. 12 aydan kısa sürede dövizi bulmaları lazım, bulamıyorlar, sıkıştılar. Borç ödeyecek, döviz lazım, döviz yok. Gidip Katar'la swap yapıyoruz. Ne iktidarın itibarı kaldı ne de Türk Lirası'nın konvertibilitesi, itibarı kalmış. Böyle bir sıkışıklıkta seçimden başka çare gözükmüyor. 530 milyar dolar faiz ödemişsin, bir 100 milyar daha ödeyeceğim diyorlar. Gelecek nesillerimiz borcun faizini ödemek için çalışacak. Bu bir felaket. Daha fazla uzatılmadan seçimin yapılması lazım. Şu ana kadar uygulanan borç, faiz, beton, faiz ve sadaka ekonomisi.

"VİEDOLARIN ÇOK İZLENMESİ ENERJİ BİRİKİMİNİ GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanımız depremde, afette kullandık, vatandaşlara yardım ettik dedi. Daha sonra bize operasyon yapıldı dendi. Burada şüpheler daha çok artıyor. Acı taraf 27 milyar doları sattın, döviz düşmedi. Üstelik faizi arttırdılar yine döviz düşmedi. Paramız en hızlı değer kaybeden paralardan. Söyledikleri Şeffaflık, liyakat, adalet ve demokrasi sihirli kelimeler olarak sayabiliriz. Ama şeffaflık yok. Meclis'te verilen soru önergeleri cevaplanmıyor. 55 tane kamu ihalesi yapıyorsunuz. 53 tanesi pazarlık usülüyle. Burada şeffaflık nerede? Üstünü örttükçe bunlar kapanmıyor, daha çok enerji birikiyor. Sedat Peker'in bu kadar izlenmesi toplumda bir enerji birikinmini gösteriyor.

"YAPILAN HAKSIZLIKLARA KARŞI ÇIKMAMIZ LAZIM"

Muhalif partilerin belediye başkanlarına 'belediye kuruluşlarına genel müdür atayamaz' deniyor. Haksızlık kim tarafından yapılırsa yapılsın karşı çıkmamız lazım. Vatandaşın cenazesine 30 kişi geliyor, iktidarın cenazesi olunca binlerce kişi görüntü veriyor. AK Parti kongrelerinde virüs olmuyor. AA muhabiri apar topar işten atılıyor. Biraz haddini aşmış ama doğrudan doğruya işten atılması. Gösteri, yürüyüş, basın açıklaması yapmak mümkün değil. Enflasyon Araştırma Grubu gerçek enflasyonu hesaplıyorlar, soruşturma açılıyor.

"MİLLETİN MECLİSİ DEVLETİN BÜTÇESİNİ ONAYLAMASI LAZIM"

Biz mevcut sistemin mutlaka revize edilmesi, iyileştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak yeniden parlamenter sistemi olmak yerine Meclis güçlendirilsin, yasama, denetleme fonksiyonu olsun. Bütçeyi onaylaması lazım mutlaka. Milletin meclisinin devlet bütçesini onaylaması lazım. Gensoru mekanizmasının geri getirilmesi lazım. Biz İYİ Parti ve diğer partilerin önerilerini inceledik. Meclisin güçlendirilmesi, Cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırılması.

"MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN İŞ BİTİRME BELGESİ REFERANSI VAR"

Milli Görüş hep nevi şahsına münhasırdır. Ne zaman iş başına gelse milletin yüzü gülmüştür. Bütün yaptığı uyarılar birer birer çıkmıştır. Milli Görüş'ün iş bitirme belgesi referansı var. Muhalefete eleştirilerden bir tanesi 'HDP kapatılmasın' demokrasi, insan hakları diyorsunuz, Refah Partisi, Fazilet Partisi kapatıldı.

"MUHALEFETLE ORTAK OLDUĞUMUZ NOKTALAR VAR"

Şimdi S-400'ü nerede ise toprağa gömeceğiz. Bunların hepsi ABD'ye göz kırpmaktır. Çiftçinin şeker pancarına kota koyuyorsunuz. Ne oyunu bozdunuz da Biden sizi götürmek isteyecek? Üreten bir ülke değilsiniz. ABD'nin en çok memnun olduğu olay. Açlık, işsizlik almış başını gitmiş. Tarım üretimi yüzde 6'ya düşmüş. Üreten, ihracat eden bir ülke değilsiniz. Tamamen dış güçlerin istediği bir ülke. Türkiye'de 24 saat uzun zaman. Yeni partiler kuruldu. Nasıl bir tablo çıkacak? Bizim muhalefetle ortak olduğumuz noktalar var. Şeffaflık, adalet, demokrasi konularında.

"İSDİHDAM VE ÜRETİMİ UYGULAYACAK EKONOMİ ŞART"

HDP, CHP ittifak olduğu zaman sağ seçmen teveccüh göstermiyor. Biz de dedik ki, iktidarın elinden bu argümanı olur. İYİ Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi olabilir. Şu anda simülasyon ve öneri. Bu nedenle üçüncü ittifak konusunu açmıştık.Cumhurbaşkanlığı konusunda ortak aday olabilir ama seçilirse ne yapacağı konusunun ittifakla ortaya konulması lazım. Milli Görüş geleneğinin çok önemli ilkeleri, kırmızı çizgileri var. Bunu Ahmet mi, Mehmet mi uygulamış çok önemli değil. Bir siyasi parti başkanı potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Gerekirse biz de tabii ki aday oluruz. En güzeli tek başınıza girmek. Her türlü ittifakın avantajları kadar dezavantajları olur. İttifak daha ziyade milletvekili seçimlerinde oluyor. Biz bakan olalım, milletvekili olalım, Meclis'e girelim diye yola çıkmadık. Milletin derdine derman olacak bir ittifak çıksın ki biz de olalım. Mutlaka paylaşımda adaleti hakim kılacak, önce millet anlayışıyla hareket edecek, kaynakları, nimetleri adil bir şekilde kullanacak, üretimi, istihdamı uygulayacak bir Milli Görüş geleneği gelmesi lazım.