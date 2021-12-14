AA

Güney, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan "Türk Eximbank'ın küresel iyi uygulamalar doğrultusunda yeniden yapılandırılması" hedefi kapsamında Bankada "Stratejik Dönüşüm Programı" başlatıldığını belirtti.

"Bankamız, yeniden yapılanmayla, Türkiye'nin ihracat stratejilerine uygun şekilde katma değerli ürün ve hizmet ihracatı yapan firmaları proaktif yaklaşımla önceliklendirerek, daha etkin ve verimli destek sağlayacak." ifadesini kullanan Güney, bu çerçevede birçok önemli kolaylığın sağlandığını bildirdi.

Türk Eximbank Stratejik Dönüşüm Programı'nın kilometre taşını "Yeniden Yapılanma Kanun Teklifi"nin oluşturduğunu ifade eden Güney, TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren kanuni düzenlemeyle Bankaya diğer kamu bankalarının sahip olduğu istisna ve muafiyetlerin sağlandığına dikkati çekti. Güney, "Böylece Türk Eximbank'ın Türk ihracatçılarının ihtiyaçları doğrultusunda daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacak uygulamaları hayata geçirmesinin önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden yapılanmayla ihracatçıların finansmana erişiminde dijitalleşme yoluyla bürokrasinin azaltıldığını ve süreçlerin hızlandırıldığını bildiren Güney, bu şekilde hizmet altyapısının ve ihracatçı memnuniyetinin iyileştirilmesinin sağlanacağını belirtti.

"TÜRK İHRACATÇILARININ KÜRESEL REKABET GÜÇLERİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANDI"

Türk Eximbank'ın, ihracatı desteklemek üzere ayırdığı kaynakların daralmasına yol açan birtakım mali yükümlülüklerden istisna tutularak ihracatçılara önemli kolaylık sağlandığına işaret eden Güney, "İhracatçılarımıza ayrılan kaynakların artırılması ve bazı vergisel maliyetlerin azaltılması yoluyla Türk ihracatçılarının küresel rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmıştır." ifadesini kullandı.

Güney, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kredi teminat sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Eximbank ortaklığıyla İhracatı Geliştirme AŞ'nin kurulmasıyla ihracatta yeni bir dönemin başlatıldığını bildirdi.

Güney, şirketin, Türkiye'nin, ihracatın tabana yayılması ve sürdürülebilir ihracat artışı hedefleri doğrultusunda firmaların ihracat hacimlerinin ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik ihtiyaç duydukları finansmana erişim için gerekli teminatın sağlanması amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Ali Güney, "Türkiye İhracatı Geliştirme AŞ, ihracatçılarımıza sürekli kefalet desteği sağlayarak finansmana erişimi kolaylaştıracak ve Türk Eximbank ile birlikte ülkemizin ihracat stratejilerini gerçekleştirmede önemli katkılarda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTALLEŞMEYE İHRACATÇILAR TÜRK EXİMBANK ÜRÜN VE HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ULAŞILABİLİYOR"

Stratejik Dönüşüm Programı ile Türk Eximbank'ın dijitalleşme odaklı bir yaklaşımı benimsediğini belirten Güney, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılanan Türk Eximbank, dijital odaklı bir yaklaşımla hem süreçlerini yalınlaştırıp hızlandırırken hem de ihracatçılara şube bağımlılığı olmadan hizmet sunabilir bir yapıya kavuşmak için yeni web sitesi ve mobil şubesini hizmete almıştır. İhracatçılarımızın, 'https://esube.eximbank.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecekleri internet şubesi ve Türk Eximbank mobil şubesi ile birçok işlemin kolayca yapılması sağlanmıştır. Öte yandan, ihracatçılarımız yeni fonksiyonlar sayesinde daha kapsamlı işlemler gerçekleştirerek finansmana daha kolay erişebilmektedir."

Dijitalleşmeyle ihracatçıların Türk Eximbank ürün ve hizmetlerine daha kolay ulaşmasının sağlandığını vurgulayan Güney, süreçleri sadeleştirici ve hizmet kalitesini artırıcı adımlar atıldığını, başvurularda istenen evrak sayısı ve sürelerin azaltıldığını bildirdi.

Güney, ihracatçılar için başvuru süreçlerinin de kolay ve hızlı hale getirildiğini belirtti.