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212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda Neo Portföy ve global hızlandırma programlarından Alchemist Accelerator ile beraber hayata geçirdiği Simya VC, yerli girişim Werover’ın rüzgâr tribünü ürünü Windrover’a 5 milyon dolar değerleme üzerinden 350 bin dolar yatırım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Windrover ile rüzgâr enerjisi alanında maliyetleri düşürüp verimliliği artıran ve yenilenebilir enerjiyi sürdürülebilir kılmayı hedefleyen Werover, aldığı bu yatırımı küresel pazarda büyüme hızını artırmak, ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yenilikçi çözümler sunmak için kullanacak.

Werover Kurucu Ortağı Balca Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya’nın her geçen gün yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacı artarken, devasa enerji kaynaklarında yaşanan hasarların bakım onarım çalışmaları sancılı oluyor. Hasarların büyük boyutlara ulaşmadan tespit edilmesi ise büyük önem taşıyor. Bu noktada rüzgâr enerjisi alanında kestirimci ve önleyici bakım önerilerinin yanında erken aşamada hasar tespiti için sağlık izleme sistemi sunarak, işletme maliyetlerini düşürüyoruz" dedi.

Werover Kurucu Ortağı Çağlar Erat da, "Şimdiye kadar, yenilenebilir enerji sektöründe ticari faaliyetlerimizle ilerledik ve pazardaki büyük potansiyeli görüp Windrover ürünümüze yatırım yaptık. Şimdi ise bu ürünümüzün pazardaki büyük potansiyeli üzerine Simya VC’den yatırım aldık. Bu yatırımın Werover'ın stratejik gelişiminde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Simya VC’den aldığımız yatırımın küresel bir marka haline gelme hedefimize büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ise, "Werover'in yenilenebilir enerji, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında sunduğu çözümlerin, işletmelerin ve toplumun geleceği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Simya VC olarak gelecekteki teknolojik gelişmelere yön vermek için çalışan girişimlere destek olmaya devam edeceğiz" görüşlerini paylaştı.