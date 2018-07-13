Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber hasadına başlandı.

Nüfusunun yüzde 85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yenişehir'de 520 bin dönüm ekilebilir arazinin 220 bin dönümünde sebze ve meyve yetiştiriliyor.

Yenişehir Ovası'nda üretilen biber çeşitleri ise Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yaptığı açıklamada, Yenişehir Ovası'ndaki çiftçilerin teknolojik imkanlarla kaliteli üretim yaptığını söyledi.

Özellikle sebze üretimiyle ön planda olan ilçeden Türkiye'nin dört bir tarafına ve birçok ülkeye ürün gönderildiğini belirten Aktaş, "İlçemizde çok kaliteli üretim yapılıyor. Bundan dolayı sofraları süsleyen ürünlerimiz beğeniyle tüketiliyor." dedi.

Aktaş, 1978 yılından beri Avrupa'ya sebze ihraç ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde biber hasadı başladı. Bu yıl 30 bin dönümde ekili biber çeşitlerimiz var. Yaklaşık 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu üretimin 15 bin tonunu Avrupa'ya kalan kısmı ise iç piyasa sunacağız. Üreticilerimiz şu an için fiyatlardan ve ürün kalitesinden çok memnun. Fiyatlar biber çeşidine göre, 1,5-2,5 lira arasında değişiyor. Fiyatlar 1 liranın altına düşmediği sürece üretici zarar etmez. İnşallah üreticimiz 2018 yılını iyi bir ihracat ve kazançla kapatır."

Başkan Aktaş, ayrıca ilçede üretilen biber çeşitlerinin dondurularak Avrupa dışındaki bazı ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

"İLAÇ KATKISI OLMAMASINA DİKKAT EDİYORUZ"

Çeltikçi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nevzat Tüysüz ise ürettiği biberleri 2002 yılından bu yana ihracatçı firmaya verdiğini söyledi.

Tüysüz, biber sezonunun umut verici başladığını anlatarak, "Girdi maliyetlerimize rağmen biber fiyatları tatmin edici seviyede. Biberi toptan 2,5 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar bizleri oldukça memnun ediyor." diye konuştu.

Ürettikleri biberleri, dikiminden hasadına kadar kontrol altında tuttuklarını vurgulayan Tüysüz, "Biberlerimizi son derece kontrollü üretiyoruz. Özellikle ilaç kalıntısı olmamasına dikkat ediyoruz. Zaten ilaç kalıntısı olan biberler Avrupa'da kabul edilmiyor. Ürün standartlarımızı son yıllarda maksimum seviyeye çıkardık. Bu şekilde hem biz para kazanıyoruz hem de ihracatçı firmamız sorun yaşamıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya biber ihraç eden bir firmanın sahibi Harun Hatipoğlu ise ürün kalitesi yükseldikçe ihracat rakamlarının arttığını belirterek, "Her sezon Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 10 Avrupa ülkesine biber çeşitleri gönderiyoruz. Yıllık yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Yenişehir biberi her geçen yıl çıtasını biraz daha yükseltiyor." dedi.