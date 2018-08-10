Yenisey - CSKA Moscow maçı öncesi rakamlar

Yenisey ve CSKA Moscow, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Yenisey, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. CSKA Moscow, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 319 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yenisey kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.90, CSKA Moscow sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Yenisey son haftadaki CSKA Moscow müsabasında 2-1 kazandı.

CSKA Moscow ise Yenisey karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Yenisey, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

CSKA Moscow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CSKA Moscow 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ