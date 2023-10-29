Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Tarihin en büyüğü! Son dakika: Adana'da 15 Temmuz Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı

        Yer gök kırmızı beyaz

        Cumhuriyet'in 100.yılı kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı süsledi. 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan Türk bayrağı bugüne kadar asılan en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yer gök kırmızı beyaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma Bakanlığı tarafından MET-GÜN inşaata yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim'in katkıları ile organize edildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Cumhuriyetin 100.yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları yapılacak, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek.

        TARİHİN EN BÜYÜK BAYRAĞI ADANA'DA

        Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 100.yıl kutlamalarındaki en önemli detay ise 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı. 15 bin 300 metrekarelik bir alanı kapsayan Türk bayrağı, ülke çapındaki kutlamaların da simgesi olacak. Bugüne kadar böylesine büyük bir alanı kapsayan dev bir Türk bayrağı ilk kez bir şehri süslüyor.

        REKLAM

        "YER GÖK BAYRAK OLSUN"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamalarını işaret ederek, "Yer gök bayrak olsun" çağrısında bulunmuştu.

        Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları sebebiyle gerçekleştirilecek kutlamaları, etkinlikleri ise Türkiye'nin önemli mimarlarından ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ, fotoğraflayacak. Etkinlikleri izlemek için Adana'ya gelen Ahmet Ertuğ, bu önemli günü fotoğraf kareleri ile tarihe taşıyacak.

        NİSAN AYINDA AÇILDI

        Türkiye'nin 4.en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor.

        MET-GÜN inşaat tarafından yapılan köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile geçtiğimiz Nisan ayında hizmete açıldı.

        Uzunluğu 1699 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü