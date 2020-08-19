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Yerçekimi filminin oyuncuları kimler? Yerçekimi filminin konusu nedir?

Yerçekimi filmi gerilim, macera ve bilim kurgu filmlerini sevenler tarafından merak ediliyor. Yerçekimi filmi ilk olarak 2013 yılında vizyona girdi. İşte Yerçekimi filmi ile ilgili detaylar

Yerçekimi

Yerçekimi oyuncuları kimler? Yerçekimi filminin konusu ne? soruları film ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. ABD - İngiltere yapımı Yerçekimi filminin başrolünde Sandra Bullock, George Clooney ve Ed Harris yer alıyor. Yerçekimi filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

YERÇEKİMİ FİLMİNİN OYUNCULAIR KİMLER?

Y Tu Mamá También, Son Umut, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı gibi filmlerin yönetmeni ve ortak senaristi olarak tanıdığımız Meksikalı sinemacı Alfonso Cuarón'ın yönetmenliğini üstlendiği bilim-kurgu geriliminin başrollerini ise Sandra Bullock ve George Clooney paylaşıyor.

YERÇEKİMİ FİLMİNİN KONUSU

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

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