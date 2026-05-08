        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında karar açıklandı

        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında karar açıklandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve 2 damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise toplamda 21 yıl hapis cezası verildi.

        Giriş: 08.05.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Beyanı alınan müşteki E.C.S. ve A.N.K, sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, kız arkadaşı A.A'nın olayın olduğu iş yerinde staj sırasında tacize uğradığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki celse yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, maktuller Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci'ye yönelik eylemi sebebiyle sanık T.A'yı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, iş yeri sahibi F.K'ye yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat 2025'te medikal firmasına giden T.A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi F.K. ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden otomobille kaçan T.A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. T.A. 13 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.

        Savcılıkça, T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle açılan dava, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Yok olarak var olmayı seçti
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Epilepsi hastası kızı dövdüğü öne sürülen anne: "Benim kızımı dövdüler ben...
        Adana'da küçükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi
        Ev eşyası taşıdığını sandığı kamyonda kaçak sigara çıktı; 22 milyon lira ve...
        Babasının elinden tutup ringe bıraktığı Azranur, Türkiye'yi temsil edecek
        8 yaşındaki kızını darp eden çocuğun epilepsi hastası ablasını sokak ortası...
        AOSB Sanayi Gençlik Koşusu 10 Mayıs'ta
