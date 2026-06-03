Adana'da arkadaşını tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilde tartıştığı arkadaşını tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Çarkıpare Mahallesi'nde 6 Haziran'da B.Ö'nün (35) yaralandığı kavganın ardından tutuklanan G.Y. (42) hakkında cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü otomobilde alkol alan arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. G.Y'nin, ruhsatsız tabancayla 3 el ederek B.Ö'yü yaraladıktan sonra kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu G.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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