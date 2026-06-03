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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu çıkarıldı

        Adana'da apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu çıkarıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Adana'da apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu çıkarıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Pınar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katındaki elektrik panosundan ses duyan apartman sakinleri sansar yavrusunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye ekipleri, sansar yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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