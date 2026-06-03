Adana'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tufanpaşa Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta R.Y'nin idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu ile E.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. tedavi altına alındı.

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