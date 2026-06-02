Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da ATM'den maaşını çeken emeklilerin parasını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da ATM'den maaşını çeken emeklilerin parasını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da ATM'den maaşını çeken 4 emeklinin yaklaşık 40 bin lirasını çalan yankesicilik zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ATM'den maaşını çeken emeklilerin parasını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da ATM'den maaşını çeken 4 emeklinin yaklaşık 40 bin lirasını çalan yankesicilik zanlısı tutuklandı.

        Erdoğan K, 3 Nisan'da Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan ATM'den emekli maaşını çektiği sırada yardım etme bahanesiyle yanına gelen bir kişinin 7 bin lirasını çaldığını fark edip durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yankesicilik yöntemiyle parayı çalan zanlının hırsızlık olaylarından emniyette 7 suç kaydı bulunan ve bu suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce çıkan Sinan E. (48) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli Sinan E, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.

        - 3 emeklinin daha parasını çalmış

        Emniyete götürülen zanlının, aynı yöntemle 3 emeklinin de toplam 33 bin lirasını çaldığı belirlendi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının ATM'de işlem yapan Erdoğan K'nin yardım etme bahanesiyle yanına yaklaşması, onun yerine işlem yapması ve ATM'den parayı alıp bir kısmını cebine koyduktan sonra kalanını Erdoğan K'ye vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Düğünlerdeki takı merasiminde hırsızlık yapmıştı

        Sinan E, 20 ve 25 Nisan 2025'te davetli gibi katıldığı iki düğündeki takı merasiminde, gelin ve damatlar için kutuya konulan 100 bin lirayı çaldığı belirlenerek tutuklanmıştı.

        Hırsızlık anları düğünlerde kamerayla çekilen görüntülerde yer almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!

        Benzer Haberler

        Kaybolduğu yerde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı Adana'nın Karaisalı...
        Kaybolduğu yerde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı Adana'nın Karaisalı...
        Düğünlerde para çalmıştı, bu kez ATM'de yaşlıları hedef aldı
        Düğünlerde para çalmıştı, bu kez ATM'de yaşlıları hedef aldı
        Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor
        Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor
        Yayla evinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Yayla evinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adana'da yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
        Adana'da yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
        Kozan ilçesinde aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Kozan ilçesinde aranan 5 firari hükümlü yakalandı