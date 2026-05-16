Adana'da çukura düşen araçta hasar oluştu

Adana'da yağmur nedeniyle oluşan çukura düşen hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEM 260 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan çukura düştü. Çekici ile kurtarılan araçta hasar oluştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aracın kaldırılmasının ardından çukuru kum ile kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.