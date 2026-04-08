Adana'da kaçak 2 milyon 730 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 2 milyon 730 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.04.2026 - 09:42
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, kaçak 2 milyon 730 bin makaron ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
