        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040 Çalıştayı" yapıldı

        Adana'da gerçekleştirilen "Kalkınma Programı Vizyon 2040 Çalıştayı"nda şehrin üretim, ticaret, lojistik ve sosyal gelişim alanlarında yol haritasını şekillendirecek fikirler görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Bir otelde düzenlenen ve akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyasının başkan ve temsilcilerinin de yer aldığı yaklaşık 500 katılımcılı çalıştayda, "Beşeri Sermaye ve Geleceğin Yetenekleri", "Rekabetçi Üretim ve İkiz Dönüşüm", "Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda Güvenliği", "Lojistik, Altyapı ve Akıllı Ulaşım", "Sosyal Politika, Kültür, Sanat ve Spor", "Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi", "Turizm, Kent Kimliği ve Markalaşma" ve "Toplumsal Huzur, Kamu Güvenliği ve Birlikte Yaşam" başlıkları görüşüldü.

        Vali Mustafa Yavuz, programın sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımcıların, oluşturulan 8 masada farklı konularda şehrin 2040 vizyonuyla ilgili görüşlerini ve önerilerini sunduğunu belirterek, kentin kısa, orta ve uzun vadede yol haritasının belirleneceği çalıştayı önemsediklerini vurguladı.

        Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir sinerji oluşturulacağını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

        "Bu şehrin idarecileri olarak buradan çıkacak sonuçları, proje önerilerini, teklifleri alacağız, değerlendireceğiz ve yol haritası niteliğinde çalışmalarımıza başlayacağız. Amacımız, 2,3 milyonluk büyük Adana ailesinin daha huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir şekilde bu şehirde yaşamasını sağlamak. İnşallah bugünümüz dünden, yarınımız bugünden iyi olacak."

        - "Adana'nın geleceği için faydalı projeler çıkacağına eminim"

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de Adana'nın 2040 vizyonunun masaya yatırıldığını dile getirdi.

        Akademisyenlerle birlikte Adana'nın sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarının altını çizen Rektör Sözen, şunları anlattı:

        "Öğretim üyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının yetkilileri birçok masada problemleri tartışıyorlar. Adana'da gelecekte neler yapılması gerektiğini, sorunlar varsa bu sorunlara nasıl çözüm üretebileceğimizi hem bilimsel açıdan değerlendiriyoruz hem de projeler açısından değerlendiriyoruz. Burada her masadan çıkan fikir çok değerli olacak. İnşallah Adana'nın geleceği için faydalı projeler çıkacağına eminim."

        - "Bütün arkadaşların çok verimli fikirleri var"

        Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum da çalıştayın oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

        Çalıştayda kentin her sorununun konuşulduğunu belirten Uçurum, "Şehrimizin ileri gitmesi için ne gerekiyorsa onların hepsini konuşuyoruz ve bütün arkadaşların çok verimli fikirleri var. Bu fikirler bir çatı altında toplanıp bir süzgeçten geçirildikten sonra da tekrar aksiyon alınması yolunda ilerlenecek." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

