Adana'da kanser farkındalığı için gökyüzüne mor balonlar bırakıldı

Adana'da kanser farkındalığını artırmak ve kanser tedavisi gören hastalara moral olması için gökyüzüne mor balonlar bırakıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünce Adana Millet Bahçesi'nde, 1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası kapsamında "Farkındalığı Göklere Çıkar" etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte katılımcılar tarafından gökyüzüne mor balonlar bırakıldı.



Katılımcılara, kansere karşı bilinç oluşturmak amacıyla hastalığa dikkati çeken mesajların yazılı olduğu notlar ve mor kurdele dağıtıldı.



İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, etkinlikte yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.



Kanser farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Nacar, "Kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek istiyorum. Kanser olmaktan korkmamamız, geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Birçok kanser türünün erken tanısını koyabiliyor ve tedavi alternatifleri oluşturabiliyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

