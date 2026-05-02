Adana'da nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Adana'nın Feke ilçesinde, nehir yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Göksu Nehri'nde bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten nehir yatağına inen itfaiye eri, yüzerek köpeğin mahsur kaldığı yere ulaştı. Ekipler, halat yardımıyla köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan köpek, yaşam alanına bırakıldı.

