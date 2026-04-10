        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 10.04.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.


        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanıkların dijital materyalinde yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik tespitlerin olduğunu belirtti.

        Saldırı sırasında sanıkların, ruhsatsız tabanca, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve kafa kamerası taşıdığını anlatan savcı, eylemin terörle mücadelede etkin rol alan polis teşkilatı hedef alınarak planlandığını ifade etti.

        Savcı, 4 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 17'şer yıldan 31'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklardan Ahmet P. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü üyesi değilim. Bu alan polis merkezi inşaat alanıdır, polis merkezi bile değildir. Biz molotofkokteyli atmadık. Olay günü sadece elimizdeki silahla video çekip sosyal medyada paylaşım yapmak istedik. Başka hiçbir eylemimiz olmadı. Terör örgütleriyle bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mehmet Emin A, İdris T. ve Selman Ş. de haklarındaki suçlamaları reddederek mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep etti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak 2025'te molotofkokteyli atılmış, gözaltına alınan zanlılar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

