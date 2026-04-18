Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana'da "13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası" başladı

        Adana'da düzenlenen "13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya, 17 ülkeden 395 sporcu katılıyor.

        Vali Mustafa Yavuz, Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvanın açılışında, sportif altyapı ve güçlü organizasyon kabiliyeti sayesinde Adana'nın her geçen gün öne çıktığını söyledi.

        Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yavuz, "Katılımcı sayısı ve kapsamı itibarıyla Türkiye'nin en büyük masa tenisi organizasyonu olma özelliğini taşıyan bu kıymetli turnuva, Adana'mız adına gurur verici bir tablo sunmaktadır. Turnuvanın Adana'mızın spor turizmine, şehrin tanıtımına ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır ise Türkiye'nin veteran masa tenisindeki gücünün herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

        Masa tenisinde başarılı olduklarını vurgulayan Çakır, "2028'de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Umarım çok güzel, centilmence, her zaman olduğu gibi keyifli ve huzurlu bir turnuva olur." ifadelerini kullandı.


        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç da bu yıl Veteran Takımlar Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Veli Ozan Çakır, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ile maç yaptı.

        Turnuvanın açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da katıldı.

        41 masada maçların yapıldığı turnuva, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?

        Benzer Haberler

        Doğan: "Çiftçiye destek verilirse mısır üretimi artar, ithalata gerek kalma...
        Doğan: "Çiftçiye destek verilirse mısır üretimi artar, ithalata gerek kalma...
        Adana'da bir yanda kar, bir yanda bahar
        Adana'da bir yanda kar, bir yanda bahar
        Şehit polisin adı memleketi Feke'de okula verildi
        Şehit polisin adı memleketi Feke'de okula verildi
        Adana'da "araç kiralama" bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 6 yıl 3 a...
        Adana'da "araç kiralama" bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 6 yıl 3 a...
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Şehit polis Mustafa Akgül'ün adı Adana'da okulda yaşatılacak
        Şehit polis Mustafa Akgül'ün adı Adana'da okulda yaşatılacak