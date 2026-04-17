        Adana'da "araç kiralama" bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da "araç kiralama" bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden araç kiralama ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis ve 175 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Adana'da "araç kiralama" bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden araç kiralama ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis ve 175 bin lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.T. ve müşteki N.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki N.S'nin internet sitesinde araç kiralama ilanını görüp tanıştığı sanık M.T'nin, kendi banka hesabına 53 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın N.S. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, M.T'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki N.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 6 yıl 3 ay hapis ve 175 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Şehit polis Mustafa Akgül'ün adı Adana'da okulda yaşatılacak
        Şehit polis Mustafa Akgül'ün adı Adana'da okulda yaşatılacak
        Kozan'da 1500 fidan toprakla buluşturuldu
        Kozan'da 1500 fidan toprakla buluşturuldu
        Adana'da depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 eski kamu görevlisi...
        Adana'da depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 eski kamu görevlisi...
        Akdam'da 1000 fidan toprakla buluştu Yangının kül ettiği orman dikilen fida...
        Akdam'da 1000 fidan toprakla buluştu Yangının kül ettiği orman dikilen fida...
        Adana'da Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cena...
        Adana'da Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cena...