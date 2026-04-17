Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Giriş: 17.04.2026 - 16:39
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı.
