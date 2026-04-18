Adana'da iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sülemişli Mahallesi'nde bir iş makinesi çalışır haldeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.