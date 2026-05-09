        Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

        Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 09:55
        Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde 5 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nizamettin Alban (34) tedavi altına alındığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alban'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İş merkezindeki avizecide çalışan Alban'ın tabancayla vurulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılar Yasin M. (24), Enes S. (20) ve Yusuf K. (20) tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

