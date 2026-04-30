Feke'de atıkların toplandığı alanda çıkan yangını polis söndürdü
Feke ilçesinde atık kağıtların toplandığı alanda çıkan yangın polisin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 30.04.2026 - 20:51
Ulus Caddesi'ndeki bir binanın bahçesinde bulunan atık kağıtların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
İtfaiye ekipleri de adrese giderek soğutma çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri