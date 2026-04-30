Feke'de atıkların toplandığı alanda çıkan yangını polis söndürdü

Feke ilçesinde atık kağıtların toplandığı alanda çıkan yangın polisin müdahalesiyle söndürüldü.



Ulus Caddesi'ndeki bir binanın bahçesinde bulunan atık kağıtların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunarak yangını söndürdü.



İtfaiye ekipleri de adrese giderek soğutma çalışması yaptı.



