Kozan ilçesinde aranan 5 firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs'tan itibaren farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı. Ruhsatsız 1 tabanca ve 3 tüfek ile 4,41 gram uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

