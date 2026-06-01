Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

Adana'da kavga ettiği husumetlisini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 20 Mart'ta M.Y'nin (51) yaralandığı kavganın ardından tutuklanan M.T. (32) hakkında cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile müşteki arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu belirtildi.





Olay günü M.T'nin, M.Y'nin işlettiği bakkala gittiği anlatılan iddianamede, çıkan kavgada müştekiyi tabancayla yaralayan sanığın dükkandan kaçtığı ifade edildi.





İddianamede, M.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.



