Adana'da yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.





Özbaşı Mahallesi'nin Oluklu mevkisindeki yayla evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle alevler, ikametin yanındaki eve de sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, yangın söndürme helikopteri ve su tankı ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Alevleri çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.



Yangın nedeniyle 2 yayla evinde hasar oluştu.

