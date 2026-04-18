Motosiklet tutkunları Adana'daki motofestte bir araya geldi

Adana Kulüpler Birliği ve motosiklet kulüpleri öncülüğünde düzenlenen "3. Adana Motofest" etkinliği sürüyor.



Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, farklı modeldeki motosikletler sergilendi ve çeşitli yarışlar yapıldı.



Etkinlik kapsamında festival alanından Rauf Denktaş Bulvarı'na kadar motosikletliler tarafından kortej gerçekleştirildi.



Mesire alanında kamp kuran motosiklet tutkunları gün boyunca süren çeşitli etkinliklere de katıldı.



Adana Motofest Organizasyon Koordinatörü Cengizhan İnal, gazetecilere, festivalin coşkulu geçtiğini söyledi.



Katılımın fazla olduğunu belirten İnal, motosiklet tutkunlarını bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Adana Motofest, yarın sona erecek.

