        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı yapıldı

        Adana'da düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Vali Mustafa Yavuz başkanlığındaki toplantıda, festivalin 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta yapılması kararlaştırıldı.

        Toplantıda, festivalin mottosu "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" olarak belirlendi.

        Vali Yavuz, Adana'nın mutfak kültürünü gastronomi şöleniyle yeniden tüm dünyaya tanıtmaya hazırlandıklarını ifade etti.

        Adana'nın bereketli topraklarından gelen eşsiz bir mutfak kültürü olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz, festivalimizin çıtasını her yıl daha yukarı taşıyarak gastronomi turizminde şehrimizi küresel bir çekim merkezi haline getirmektir. Tüm paydaşlarımızla el birliği içerisinde, Adana'nın misafirperverliğini ve lezzet mirasını en güzel şekilde yansıtacak bir organizasyona daha imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Adana'nın zengin mutfak kültürünü yerinde deneyimlemek isteyen herkesi şimdiden festivalimize davet ediyoruz."

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bazı ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

