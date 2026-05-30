Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. R.K. (44) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, ilçenin Kadıköy köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan B.K. (19), O.K. (14) ve O.K. (19) Afyonkarahisar'daki değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

