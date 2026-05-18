Ağrı'nın yeni adalet binasının zemin iyileştirilmesine başlandı

Ağrı'da, depreme dayanıklı, teknolojik imkanların kullanılacağı yeni adalet binasının zemin iyileştirilmesine başlandı.



Kentte 29 bin 302 metrekare kullanım alanına sahip olacak ve 3 kat inşa edilecek bina, 72 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 27 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı ve konferans salonu, 220 araçlık otoparktan oluşacak.





Başsavcı Adem Çalış, Leylek Pınar Mahallesi'nde binanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.



Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında fore kazık işlerinin devam ettiği alana geçen Çalış, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilisi Ahmet Sungurbeyli'den bilgi aldı.



Depreme dayanıklı, teknolojik imkanların kullanılacağı binanın 2028 yılının şubat ayında hizmete alınması hedefleniyor.

