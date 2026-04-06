        Amasya'da KETEM'in erken teşhisi ile meme kanserinden kurtulan kadından çağrı

        Amasya'da 50 yaşındaki ev hanımı Gülhan Bozkurt, Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) yaptırdığı kontrol sayesinde meme kanserini erken evrede öğrenerek başladığı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Bozkurt, erken teşhisin önemine dikkati çekerek kadınlara KETEM'de kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulundu.

        Sol göğsünde yaklaşık 1,5 yıl önce bir şişlik fark eden Bozkurt, vakit kaybetmeden KETEM'e başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından meme kanseri tanısı konulan Bozkurt, ileri tetkik ve tedavi için Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Hastanede uzman hekimler tarafından tedavi sürecine alınan Bozkurt'a biyopsi ve MR görüntülemeleri yapıldı. Kitle yakından takip edilerek uygun tedavi planı oluşturuldu.

        Bozkurt, gazetecilere, üç yıl önce KETEM'den kontrole çağrıldığını ancak gitmediğini söyledi.

        Kitleyi ilk hissettiğinde KETEM'e başvurduğunu anlatan Gülhan Bozkurt, şöyle devam etti:

        "Çok ihmal ettim kendimi. Buradan kadınlara sesleniyorum, kesinlikle kendilerini ihmal etmesinler. Çünkü ihmal edilen hastalıklar daha büyük sorunlara yol açabiliyor. İlk fark ettiğimde çok korktum ve üzüldüm. Ama erken teşhisin hayat kurtardığını biliyordum. KETEM'e başvurdum, kısa sürede sonuçlar çıktı ve hastaneye yönlendirildim. Tedavi sürecim başladı."

        İlk dönemde duygusal olarak zorlandığını ifade eden Bozkurt, "İlk başta çok ağladım ama sonra 'Ben bunu yenebilirim.' dedim. Gerçekten de insan isterse başarabiliyor. Erken teşhis sayesinde sağlığıma kavuştum. Korkmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Ne kadar erken başvurursanız KETEM'e o kadar işinizi kolaylaştırmış ve sağlığınızı kolaylaştırmış olursunuz. Çünkü sağlık çok önemli." diye konuştu.

        Uzmanlar da meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, özellikle 40 yaş üstü kadınların düzenli tarama programlarına katılmaları gerektiğini hatırlattı.






























        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

