Amasya'da ortaokul öğrencileri Polis Haftası'nı kutladı

Amasya Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, öğrencilerle bir araya gelerek, polislik mesleğini anlattı ve sorularını yanıtladı. Öğrenciler de polislere sürpriz yaparak, pasta keserek Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladı. Saraç, haftalarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.