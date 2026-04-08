Suluova Vergi Dairesi Müdürü Şekercan'dan Kaymakam Gürçam'a ziyaret

Amasya'da Suluova Vergi Dairesi Müdürü Burak Şekercan, Kaymakam Şafak Gürçam’ı ziyaret etti.



Kaymakam Gürçam'a çalışmaları hakkında bilgi veren Şekercan, 2023 yılında atandığı Denizli Defterdarlığı Sarayköy Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı görevinden 3 Nisan itibarıyla Suluova Vergi Dairesi Müdürlüğüne görevlendirildiğini söyledi.





Gürçam da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şekercan'a yeni görevi ve çalışmalarında başarı diledi.





Verginin toplumun kalkınmasında ve ülke ekonomisinin büyümesindeki rolünün büyük olduğuna dikkati çeken Gürçam, vergilendirilmiş kazancın kutsal, vergi vermenin anayasal bir ödev olduğunu kaydetti.







