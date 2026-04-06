        AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları değerlendirildi

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'da hafta sonu gerçekleştirilen Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda saha çalışmalarının, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken tüm çalışmaların masaya yatırıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Çetin, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen toplantının, 8 il, 104 ilçeden teşkilat temsilcilerinin katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlendiğini ifade etti.

        Üç gün süren toplantının verimli geçtiğini dile getiren Çetin, toplantıda saha çalışmalarını, yatırımları, yaşanan sorunları, hizmetleri gözden geçirdiklerini ve yapılacak çalışmaları, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait yol haritalarını belirlediklerini kaydetti.

        Toplantıda 10 farklı masada 15'er kişilik gruplar halinde moderatör eşliğinde müzakereler gerçekleştirildiğini aktaran Çetin, "AK Parti 24 yıldır gücünü, enerjisini tabandan kopuk bir siyaset yapmadığı için canlı tutuyor. 24 yıldır zafer üstüne zafer, galibiyet üstüne galibiyet alıyor. Daima vatandaşla iç içe. İşte Cumhurbaşkanımız bir gün taksi durağında, bir gün vatandaşın evinde. Halkıyla bütünleşmiş, halkıyla iç içe yaşayan bir Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız var. Biz de onu örnek alarak sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

        Çetin, AK Parti'nin 24 yıldır kendisini bu tür toplantılarla yenileyerek başarısını sürekli hale getirdiğini belirtti.

        Antalya'da yapılan toplantıdan çıkan sonuçların Genel Merkezde de değerlendirileceğini ifade eden Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde de tüm il ve ilçe başkanlarının katılımıyla birkaç ay sonra bir buluşma olacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Otomobil 7 metre yükseklikten yuvarlandı, sürücü burnu kanamadan araçtan çı...
        Otomobil 7 metre yükseklikten yuvarlandı, sürücü burnu kanamadan araçtan çı...
        Vinçle çarpışan elektrikli motosikletin Rus uyruklu sürücüsü hayatını kaybe...
        Vinçle çarpışan elektrikli motosikletin Rus uyruklu sürücüsü hayatını kaybe...
        Alanya'da erken yaz görüntüleri: 21 dereceyi gören denize koştu
        Alanya'da erken yaz görüntüleri: 21 dereceyi gören denize koştu
        Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
        Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
        Antalya'da uluslararası coğrafi işaretler zirvesi düzenlenecek
        Antalya'da uluslararası coğrafi işaretler zirvesi düzenlenecek
        Manavgat'ta YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası düzenlenecek
        Manavgat'ta YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası düzenlenecek