        Akdeniz Üniversitesi ile Konyaaltı Belediyesi işbirliği protokolü imzaladı

        Akdeniz Üniversitesi ile Konyaaltı Belediyesi arasında "Yaşam Ritmi Konyaaltı Sanat Temelli Bilişsel Sağlık Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Akdeniz Üniversitesi ile Konyaaltı Belediyesi işbirliği protokolü imzaladı

        Akdeniz Üniversitesi ile Konyaaltı Belediyesi arasında "Yaşam Ritmi Konyaaltı Sanat Temelli Bilişsel Sağlık Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol ile 55 yaş ve üzeri bireyler, müzikten tiyatroya, resimden ritim atölyelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alırken, bu eğitimlerin zihinsel sağlık üzerindeki etkileri üniversite tarafından akademik olarak takip edilecek.

        Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre katıldı.

        Rektör Özkan, protokolün çok kıymetli olduğunu belirterek, "55 yaş üstü, demans tanısı konmamış vatandaşlarımıza burada 3 aylık bir süre boyunca çeşitli kültür aktiviteleri yapılacak ve sonrasında çeşitli değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin sonucunda bir rapor ortaya çıkacak ve bilimsel çıktıları olacak. Bu anlamda bu projenin hem halkımızın sosyalleşmesine hem de bilimsel bir katkı sunması adına belediye ve üniversite işbirliği olması Antalya adına çok kıymetli. Umuyorum güzel çıktılar elde ederiz ve projelerin devamı gelir." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Cem Kotan ise yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Proje

        Projenin temel amacı özellikle Alzheimer ve benzeri demans türlerinin ortaya çıkışını sanat ve müzik temelli aktivitelerle geciktirmek. 3 ay sürecek olan eğitim programları boyunca katılımcılar, nostalji korosu, ritim atölyesi, doğaçlama tiyatro ve temel resim eğitimi gibi branşlarda hem sosyalleşecek hem de zihinlerini zinde tutacak.

        Akdeniz Üniversitesi'nin uzman öğretim üyeleri, programa katılan gönüllülere eğitimler başlamadan önce ve eğitimler tamamlandıktan sonra bilişsel testler uygulayacak. Elde edilen veriler analiz edilerek bir Bilişsel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanacak.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Fiili Atış Safhası faaliyetleriyle tamamlandı
        Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Fiili Atış Safhası faaliyetleriyle tamamlandı
        Başkan Vekili Çiçek miniklerle birlikte atık pil topladı Manavgat Belediye...
        Başkan Vekili Çiçek miniklerle birlikte atık pil topladı Manavgat Belediye...
        Ukrayna'dan gelen 100 seyahat acentesi yetkilisi Kemer turizmi hakkında bil...
        Ukrayna'dan gelen 100 seyahat acentesi yetkilisi Kemer turizmi hakkında bil...
        Antalya'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
        Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır