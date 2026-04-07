Akra Gran Fondo Antalya bisiklet yarışları 11 Nisan'da başlayacak

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.



AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenecek etkinlik, 8. kez katılımcılarına pedal çevirme imkanı sunacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin destekleriyle "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlenecek yarışmada yerli ve yabancı sporcular 17.81, 48 ve 98 kilometrelik 3 ayrı parkurda pedal çevirecek.



Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın tarım, turizm ve ticaret şehri olduğu kadar kültür, sanat ve spor kenti de olduğunu söyledi.



Bu anlamda yapılan organizasyonların önemine dikkati çeken Şahin, "Kentte spor konusunda etkinlikler üretiyoruz. Kemer ile ilgili de vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Kemer'in Belek gibi olmasını istiyoruz. Çok amaçlı spor salonları, spor merkezleri ile Kemer'in spor altyapısını destekliyoruz. Dağında, denizinde, kumsallarında turizmin 12 ay yaşatıldığı bir Kemer hayal ediyoruz." dedi.



Proje koordinatörü Haluk Özsevim de bisikletin medeniyet olduğunu belirtti.



Bisiklet sporuna sahip çıkmanın ülkenin suyuna, doğasına da sahip çıkmak anlamı taşıdığını ifade eden Özsevim, "Bu nedenle bu yılki temayı 'yeşil gelecek' olarak belirledik. Organizasyona 500'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Çin'den Kazakistan'a kadar farklı ülkelerden sporcular Antalya'da olacak. Amacımız ilerleyen yıllarda sporcu sayısında 5 bini aşmak." diye konuştu.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Fraport TAV Antalya Havalimanı Üst Düzey Yöneticisi Frank Quante, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Akra Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut ve organizasyona destek veren belediyeler ile sponsorların temsilcileri katıldı.

