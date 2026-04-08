Alanya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde K.E.S. (21) ile arkadaşı F.S. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K.E.S. yanında taşıdığı bıçakla F.S'yi yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

