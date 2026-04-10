Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Antalya'da gazetecilerle buluştu.



Ağıralioğlu, Antalya temasları kapsamında Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Partilerinin herhangi bir siyasi çekişme için değil, Türk milletinin geleceğine katkı sunmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, Türk milletinin en büyük ufkuna hizmet etmek için kurulmuştur. 'Daha iyisi mümkündür' anlayışıyla bir yolculuğa başladık." dedi.



Siyasette nezaket ve sorumluluk anlayışının önemine işaret eden Ağıralioğlu, milletin siyaset kurumunun asıl sahibi olduğunu kaydetti.



Partilerinin Türkiye'de kurulan 161'inci siyasi parti olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, önümüzdeki süreçte seçim barajını aşmayı hedeflediklerini söyledi.



Cemiyet binasında bulunan basın müzesini de gezen Ağıralioğlu'na Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş tarafından bilgi verildi.



Ağıralioğlu, Antalya temasları kapsamında kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



