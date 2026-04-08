Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini bu sezon son kez sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) romantik bale repertuvarının etkileyici eserlerinden biri olan "Giselle", bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini anlatan eser, 9 ve 11 Nisan'daki gösterilerle izleyicilere veda edecek.

        Adolphe Adam'ın etkileyici müzikleriyle hafızalara kazınan eserin koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot'a ait. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan "Giselle", Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

        Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor. Antalya DOB Orkestrası'nı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın yapacak.

        Romantik bale repertuvarının unutulmaz karakterlerini sahneye taşıyan eserde "Giselle"i Riine Sasaki, "Albrecht"i Ryuhei Ito, "Hilarion"u Artemii Pliusnin, "Wililerin kraliçesi Myrtha"yı da Sayaka Matsushita canlandıracak. "Köy Pas de Deux" bölümünde ise Chisato Ishikawa ve Kaname Noi teknik ustalıkları ve zarif yorumlarıyla eserin pastoral atmosferine güçlü bir dans diliyle katkı sunacak.

        "Giselle" romantik bale eseri, 9 Nisan saat 20.00'de ve 11 Nisan saat 15.00'te Antalya DOB Sahnesi'nde bu sezon son kez sanatseverlerle buluşacak.

        Gösterinin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

