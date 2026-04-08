        Antalya Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı'nda yılın ilk üç ayında gelen ve giden yolcu sayısı 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Antalya Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı'nda yılın ilk üç ayında gelen ve giden yolcu sayısı 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, havalimanında martta iç hat yolcu trafiği 501 bin 841, dış hat yolcu trafiği 687 bin 568 oldu. Havalimanında geçen ay 1 milyon 189 bin 409 yolcuya hizmet verildi.

        Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 962, dış hatlarda 5 bin 197 olmak üzere toplamda 9 bin 159'a ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise martta toplamda 13 bin 592 ton oldu.

        Yılın ilk çeyreğinde ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyon 138 bin 499, uçak trafiği 23 bin 797, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 35 bin 287 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana'nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!

        Yöresel Ürünler Fuarı'nda 65 kadın kooperatifi ürünlerini sergileyecek
        Antalya'da "15. Gazipaşa Tarım Fuarı" başladı
        Konyaaltı türküleri TRT repertuvarına girdi
        Aynı gün 6 araçtan akü çalan şüpheliler yakalandı
        Traktör yol kenarındaki seraya devrildi: 1 ölü
        Alanya'da bahçeye devrilen traktörün sürücüsü öldü