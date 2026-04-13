Antalya'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir sitedeki apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fener Mahallesi 1964. Sokak'taki sitede bulunan apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

